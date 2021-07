- Fizycznie nie mogłem dziś tego zrobić, natomiast wysłałem e-mail do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o dopuszczenie mnie do orzekania w związku z postanowieniem TSUE - powiedział sędzia Igor Tuleya w rozmowie z Radiem ZET.

Reklama

- Z uwagi na to, że nie mogłem się stawić dziś ani jutro, poprosiłem o udzielenie mi urlopu. Po dotarciu do Warszawy, w poniedziałek, natychmiast stawię się w sądzie i będę domagał się dopuszczenia do orzekania. Poproszę przełożonych, aby uszanowali orzeczenia sądów europejskich. Aby po prostu przestrzegali prawa - dodał Tuleya.

Sprawa Tulei

W listopadzie 2020 roku Izba Dyscyplinarna SN na wniosek prokuratury uchyliła sędziemu Igorowi Tulei immunitet.

Sędzia nie stawiał się jednak przed Izbą Dyscyplinarną, uzasadniając - za decyzją TSUE - że ów organ nie jest sądem.