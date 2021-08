W niedzielę po południu służby otrzymały informację, że w jednym z mieszkań przy ul. Kubiny zabarykadował się mężczyzna, który odgrażał się, że wysadzi w powietrze budynek. Na miejsce pojechali policjanci, w tym negocjatorzy z komendy wojewódzkiej w Katowicach, a także policyjni kontrterroryści.

Policyjni negocjatorzy próbowali rozmawiać z mężczyzną, nie przyniosło to jednak skutku. W końcu do mieszkania wkroczyli kontrterroryści, którzy go zatrzymali.

- Zapadła decyzja o wejściu do tego mieszkania, mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do świętochłowickiej jednostki policji. Będziemy prowadzić w tej sprawie dalsze czynności, o ich zakresie oraz o kwalifikacji prawnej będzie już decydował prokurator - powiedziała sierż. szt. Paulina Wierzbowska z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

Na czas interwencji z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców – w sumie 18 osób. Na powrót do mieszkań lokatorzy będą musieli jeszcze poczekać – do czasu zakończenia oględzin prowadzonych przez policję.