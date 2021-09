Pogoda

Reklama

Poranek w całym kraju będzie słoneczny. Mgły, które mogą utrzymywać się nad ranem w dolinach Sudetów, ustąpią w pierwszych godzinach po wschodzie słońca. Początkowo temperatura wyniesie od 5 stopni na wschodzie do 12 stopni na zachodzie kraju.

Z każdą godziną będzie coraz cieplej. Temperatura w trakcie dnia maksymalna wyniesie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 26 stopni na zachodzie kraju. Mieszkańcy większości województw mogą spodziewać się temperatur powyżej 20 stopni. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowych. Jedynie na Wybrzeżu i w górach może wiać nieco mocniej. W Sudetach spodziewamy się wiatru umiarkowanego, osiągającego w porywach do 60 km/h - powiedziała Dąbrowska.

Noc ze środy na czwartek będzie stosunkowo ciepła. Temperatura spadnie do 9 stopni na obszarach podgórskich i na Podkarpaciu, w Małopolsce, jak również na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Natomiast na pozostałym obszarze kraju wyniesie od 10 do 11 stopni. Najcieplej będzie nad morzem - do 14 stopni.