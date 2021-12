Jak dowiedział się DGP, wynik kontroli był już gotowy w zeszłym tygodniu. Publikacja będzie dziś. – To, że zbiega się w czasie z głosowaniami na temat aborcji, nie jest przypadkowe – ocenia jeden z prominentnych posłów PiS . Raport ma, jak wynika z naszych informacji, pokazywać przede wszystkim zaniedbania lekarskie. Jednym z dowodów ma być przeprowadzenie pierwszych badań wykazujących stan pacjentki dopiero po kilkunastu godzinach po przyjęciu do szpitala. Jak wynika z naszych informacji, głos zabierze również rzecznik praw pacjenta, który poprosił konsultanta ds. ginekologii o ocenę, czy w Pszczynie doszło do błędu medycznego. Wiele wskazuje na to, że jego opinia również będzie wskazywać na zaniechania i błędy.