Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba poinformowali, że od kilkunastu dni prowadzili kontrolę w różnych instytucjach w związku ze zleceniami dla spółki Matic, która, według relacji medialnych, pośredniczyła w zakupie za 25 mln złotych systemu Pegasus dla CBA od izraelskiej firmy NSO Group, otrzymując za to prowizję 8 mln zł.

- Można powiedzieć, że od Pegasusa zaczęła się dobra passa w państwie PiS dla tego podmiotu - powiedział Szczerba. - Od momentu podpisania umowy na Pegasusa firma ta otrzymała zlecenia na kwotę 40 mln złotych z różnych instytucji państwowych - dodał poseł.

Zlecenia dla firmy Matic

Jak zaznaczył, to m.in. zlecenia od CBA na kwotę ponad 4 mln zł na zakup oprogramowania analitycznego, to również 7 mln zł od Ministerstwa Finansów na system składowania danych, ponad 1 mln zł od Prokuratury Krajowej, to zlecenia od Komendy Głównej Straży Pożarnej, Centrum Cyberbezpieczeństwa Sił Zbrojnych, Archiwum Główne Akt Dawnych, NBP, Polskiego Radia.

- Najciekawszą instytucją jest IPN. Pośrednik od Pegasusa w ostatnich kilku latach de facto otrzymał monopol na realizację oprogramowania, dostarczanie baz i przestrzeni dyskowej dla Instytutu Pamięci Narodowej - powiedział Szczerba. - Wszyscy wiemy, że za tą spółką stoi dawna esbecja. I ci właściciele tej spółki znajdują się w zasobie archiwalnym IPN, prawdopodobnie mają nawet dostęp do zasobu zastrzeżonego - mówił poseł KO.

Według Jońskiego, poza tymi 40 milionami firma ta otrzymała 12 mln zł na dwa projekty od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. "Jeśli się wczytać w te projekty to jest jakiś pseudonaukowy bełkot" - powiedział poseł. Dodał, że projekty te adresowane są dla CBA i policji. - Mała spółka z o.o. do 2017 roku, która nigdy nie zajmowała się projektami badawczymi, otrzymała również ponad 7 mln zł na projekt o nazwie: system wykrywania dezinformacji metodą sztucznej inteligencji - relacjonował Szczerba.

"Kto rekomendował tę firmę?"

- Rodzi się pytanie, co takiego łączy kierownictwo PiS z byłymi agentami SB? - pytał Joński. - Kto rekomendował tę firmę w tych wszystkich instytucjach, od NCBR po wszystkie instytucje rządowe - dodał Joński. Jak zaznaczył, musi to zostać wyjaśnione.

Szczerba zaznaczył, że firma ta otrzymała również pieniądze od PFR, BGK i ZUS w ramach tarczy covidowej 6 mln zł. - Czy inne firmy w Polsce mogą też liczyć na taką przychylność? Nie sądzę - zaznaczył.

Jak informowała "Gazeta Wyborcza", spółka Matic, która kupiła dla CBA system szpiegowski Pegasus, została założona przez osoby pracujące w PRL dla milicji i Służby Bezpieczeństwa. Dziennik podawał, że w listopadzie 2017 r., zaraz po zakupie Pegasusa, właściciele przekształcili Matic sp. z o.o. w spółkę akcyjną Matic SA.