Podobnie, jak w latach ubiegłych, także i w tym roku nie brakuje ciekawych i bardzo oryginalnych przedmiotów, które można wylicytować w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcje można znaleźć na stronie rzeczyodserca.pl.

Jak co roku nie brakuje wielu gadżetów, które przekazują zarówno gwiazdy świata kultury, jak i sportu. Robert Lewandowski podarował korki ze słynnej przewrotki.

To właśnie w tych korkach Robert Lewandowski zdobył bramkę efektownym strzałem z przewrotki w 14. minucie meczu z Dynamem Kijów, w 5. kolejce grupy E Ligi Mistrzów. Za ten niesamowity strzał Robert Lewandowski otrzymał statuetkę imienia Diego Armando Maradony za trafienie roku, podczas Globe Soccer Awards w Dubaju. Są to spersonalizowane buty Nike Mercurial Vapor 14 Elite SG-Pro. Na zewnętrznych stronach widnieje napis "Lewy" i flaga Polski, na wewnętrznych RL9 i imiona córek Roberta Lewandowskiego: Klary i Laury. Ich cena obecnie to ok. 21 tys. 100 zł.

Nielada rarytasem, który cieszy się sporym powodzeniem i osiągnął na licytacji kwotę 13 tys. złotych jest mikrofon Tomasza Knapika. Lektor, uznawany za głos kilku pokoleń, odszedł w ubiegłym roku. Przekazany przez jego syna Macieja Knapika mikrofon jest tym, z którym pracował w ostatnich latach w swoim domu.

Tata był znanym lektorem. W ostatnich latach wiele nagrań powstało po prostu w domu, w jego gabinecie - gdzie zainstalowany był profesjonalny mikrofon plus komputer. Tata chętnie nagrywał. Najczęstsze ustalenia brzmiały mniej więcej tak: "Panie Tomku nagra pan?"; "Jasne! I odeślę mailem. Za godzinę może być?"; "Może! Suuuper, dzięki!" - czytamy wspomnienia Knapika juniora w opisie licytacji.

Licytować można także obraz autorstwa Artura Barcisia pod tytułem "Ludzie i anioły" (obecnie kwota 10 tys. 900 zł), pierwszą historyczną przypinkę w obronie TVN od Piotra Marciniaka, prowadzącego "Fakty" (11 tys. 100 zł), książkę "My, trans" Piotra Jaconia (ok. 3 tys. zł). Nie zabrakło również rakiety Igi Świątek z wygranego turnieju w Rzymie BNL d'Italia 2021 - to prestiżowy turniej, drugi co do ważności po Wielkich Szlemach. Oprócz rakiety na aukcję tenisistka postanowiła przekazać w tym roku osobiste spotkanie na jednym z treningów, który odbędzie się w 2022 roku w Polsce. Tu cena wynosi obecnie 55 tys. 500 zł.

Na aukcji WOŚP nie zabrakło również gadżetów dla fanek mody. Magda Gessler wystawiła sukienkę według autorskiego projektu Pani Magdy, która została wykonana przez projektantkę Agę Pou specjalnie na Bal Fundacji TVN w 2016 roku. Jej cena to ok. 3 tys. złotych. Nielada gratką jest oferta Agnieszki Woźniak-Starak. To zestaw torebek z największych domów mody. Zawiera kultowe modele: "Hourglass" od Balenciagi, "Marcie" od Chloé, "Glam Slam" od Maison Margiela oraz "Sylvie" marki Gucci. Kwota licytacji to obecnie 31 300 tys. złotych.

Obiad z Grodzkim, trzy dni z Kasią Tusk

Jak co roku nie zabrakło propozycji spotkań i aktywności, które będzie można wykonać z gwiazdami. Oprócz wspomnianego treningu z Igą, można wylicytować obiad z marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim (7 100 tys. zł) a w tym także zwiedzanie Sejmu i Senatu. Za trzydniowe spotkanie w Gdańsku w towarzystwie Kasi Tusk trzeba w tej chwili zapłacić 15 tys. zł.

"Nazywam się Katarzyna Tusk i w tym roku na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chciałabym podarować cudownie spędzony czas - trzydniowy nocleg w kultowym hotelu Sofitel Grand Sopot w wybranym terminie dla dwójki osób lub rodziców z dziećmi - w zależności od tego co wybierze zwyciężczyni. Do tego proponuję kolację w najmodniejszej restauracji w Trójmieście "Treinta Y Tres" z piękną panoramą miasta na trzydziestym trzecim piętrze. Jeśli tylko zwyciężczyni będzie miała taką wolę, to z przyjemnością pójdziemy na kolację wszyscy razem. Chętnie również wykonam pamiątkowe zdjęcie na molo w Orłowie" - czytamy w opisie licytacji.

Tata Kasi, czyli Donald Tusk przekazał w tym roku swoją hulajnogę elektryczną. Ma zamiar osobiście wręczyć ją zwycięzcy licytacji. Będzie to również okazja do krótkiego spotkania przy kawie lub herbacie. Cena w momencie pisania artykułu to 78 tys. 800 zł.

Rekordową cenę jeśli chodzi o spotkania z gwiazdami a właściwie weekend dla pary osiągnął ten we Włoszech lub Francji na zaproszenie i w towarzystwie inspirującego duetu Omenaa Mensah & Rafał Brzoska. Kwota to 150 tys. 200 zł.

Kabaret Hrabi wystawił z kolei na licytację "zestaw usług domowych". Ekipa zobowiązuje się do przyjazdu pod adres wskazany przez Zwycięzcę (we wspólnie ustalonym terminie) i do jednorazowego dopieszczenia Zwycięzcy przez wykonanie następujących usług: Joanna Kołaczkowska jako Wróżbitka Ela przepowie przyszłość Zwycięzcy, Tomasz Majer ugotuje pyszny obiad, Dariusz Kamys naprawi uszkodzone przedmioty wskazane przez Zwycięzcę, Łukasz Pietsch zadba o klimat muzyczny całości. Kwota to 22 tys. zł.

Przedmiotem aukcji Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, są z kolei kotlety mielone wedle jego autorskiego przepisu. Cena to ponad 4 tys. zł.

Fanom sportu może spodobać się propozycja aukcji WOŚP od Pawła Fajdka. Nabywca będzie miał okazję odbyć pełen trening młociarski razem z Pawłem pod okiem Mistrza Olimpijskiego Szymona Ziółkowskiego, obecnego Trenera. Cena takiego treningu to 5 tys. 855 zł.