- Jakiekolwiek komunikaty w stronę prezydenta Rosji w chwili obecnej nie mają większego znaczenia. To, co się liczy teraz, to realne działania - podkreślał.

- Nie ma takiej możliwości, aby NATO bezpośrednio zaangażowało się w tę wojnę - mówił o konflikcie trwającym na terenie Ukrainy gość Krzysztofa Berendy. - Nie pójdziemy na tę wojnę - ta wojna w skrajnym przypadku może przyjść do nas - ostrzegł były szef SKW.