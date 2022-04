Jarosław Kaczyński, pytany był w Programie Pierwszym Polskiego Radia, jaki jest cel działań podejmowanych przez Rosję. - Chodzi o opanowanie takiego obszaru, który można by porównać kształtem do rogala (...), a także wybrzeże Morza Czarnego, albo całe, albo przynajmniej kawałek, to do Mariupola i kawałek dalej. Bardzo prawdopodobne, że chodzi również o Odessę i tę część, która oddziela Mołdawię od Morza Czarnego, taki wysunięty cypel obszaru Ukrainy – powiedział Kaczyński. Chodzi o to - jak kontynuował - "by ten teren, w tej czy innej formie, pewnie nie wprost na zasadzie prostej inkorporacji, przypadł Rosji".

Wicepremier zwrócił uwagę, że Ukraina została zmuszona do ograniczenia swojej swobody podejmowania decyzji m.in. odnoszących się członkostwa w NATO, została także w dużej część zrujnowana i pozbawiona siły. - Celem jest także podporządkowanie Ukrainy, chociaż realizacja pierwszego celu nie stwarza automatyzmu realizacji celu drugiego, ale stwarza poważne przesłanki - wskazał.

"To byłaby klęska całego Zachodu"

Kaczyński ocenił, że wśród części państw zachodnioeuropejskich było początkowo przekonanie, że Ukraina przegra bardzo szybko, trzeba się z tym pogodzić i myśleć o tym, co później. Zastrzegł, że "różne państwa różnie myślały, jedne chciały się z tym pogodzić, a inne chciały prowadzić w jakiś formach walkę dalej".

- Jeżeli chodzi o sytuację w tej chwili, na pewno są tacy, którzy musieliby tak dalece zweryfikować swoją politykę i swoje plany, jeśli doszłoby do ostrego zerwania z Rosją, że scenariusz w którym Ukraina jakoś zostaje zachowana, a oni mogą wracać do dawnej, a przynajmniej podobnej do dawnej polityki wobec Rosji, jest dla nich, w ich przeświadczeniu, korzystna - wskazał.

Wicepremier stwierdził, że jeśli Rosja zrealizowałaby swoje plany - "upokarzającej klęski Ukrainy, ze strasznymi stratami" - byłaby to klęska nie tylko Ukrainy, ale całego Zachodu. - To jest w jakiejś mierze walka między Zachodem a Rosją - oświadczył.