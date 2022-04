"Złość to naturalna reakcja, ale trzeba energię z tej złości odpowiednio ukierunkować. Na wroga. Teraz naszą rolą jest przygotować młode pokolenie na przyszłość. By miało świadomość tego, co się dzieje" - mówią ukraińscy psycholodzy, pracujący z dziećmi

Musimy chronić dzieci , bo są przyszłością naznaczonego wojną narodu. Ale chronić nie oznacza sprawić, by zapomniały. Muszą pamiętać o tym, co się stało. Muszą też skonfrontować się ze strachem, paniką, złością – mówi mi Oksana, psycholożka, która pracowała w ukraińskiej SOS Wiosce Dziecięcej w podkijowskich Browarach. Teraz jest w Polsce, w Biłgoraju. Browary są, właściwie były, ponad 100-tysięcznym miastem w aglomeracji kijowskiej. Pociski zaczęły tam spadać na samym początku wojny, gdy rosyjskie wojsko próbowało okrążyć stolicę. Reklama Kanadyjscy żołnierze trafią do Polski. "Będą wypełniać trzy rodzaje zadań" Zobacz również Dzieci przewieziono na zachód Ukrainy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, dające schronienie osieroconym i opuszczonym, informuje, że w pieczy rodzinnej, organizowanej m.in. przez bratnią organizację w Ukrainie, wychowuje się 64 tys. dzieci. Dodatkowo w pieczy instytucjonalnej jest kolejnych ok. 98 tys. osób. Na nasze pytania o sytuację odpowiadał wówczas Serhij Łukaszow, dyrektor SOS Wiosek Dziecięcych w 26 lutego, dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, polskie, dające schronienie osieroconym i opuszczonym, informuje, że w pieczy rodzinnej, organizowanej m.in. przez bratnią organizację w Ukrainie, wychowuje się 64 tys. dzieci. Dodatkowo w pieczy instytucjonalnej jest kolejnych ok. 98 tys. osób. Na nasze pytania o sytuację odpowiadał wówczas Serhij Łukaszow, dyrektor SOS Wiosek Dziecięcych w Ukrainie . Nasze rodziny zastępcze w wielkim pośpiechu musiały spakować niezbędne rzeczy, ubrania, paszporty, telefony i przy wsparciu pracowników wyruszyć w 20-godzinną podróż na bezpieczny, jak się wydawało, zachód Ukrainy. Przebywają obecnie w Truskawcu, trzy i pół godziny od SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju – mówił. Przeczytałeś ten artykuł, zapraszamy do udziału w badaniu. Podziel się opinią na temat tekstów z Dziennika Gazety Prawnej. Wypełnij ankietę i odbierz prezent e-book: Kodeks Kierowcy. Zmiany 2022>>>https://badania.infor.pl/ankieta/734510/ankieta-tresci-w-internecie.html Reklama Paulina Nowosielska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję