Tuż przed godz.15 zastęp Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego dotarł do jednego z poszkodowanych. Lokalizacja odpowiadała temu, co uzyskaliśmy z sygnałów lamp. Obecnie podejmowana jest próba wydostania go spod wody oraz przetransportowania poszkodowanego do bazy, a następnie na powierzchnię – powiedział na briefingu prasowym Gołębiowski.

Dyrektor zaznaczył, że zastęp pracuje nadal. //Będziemy próbowali zlokalizować pozostałych trzech pracowników - powiedział.

Wstrząs w Zofiówce

W Zofiówce w sobotę ok. godz. 3.40 doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. Towarzyszył temu wypływ metanu; nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. W tym rejonie było wówczas 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach.

Czterech z dziesięciu poszukiwanych górników znaleziono jeszcze w sobotę wieczorem, ok. 220 metrów od czoła przodka. Nie żyli. W poniedziałek rano ratownicy dotarli do dwóch kolejnych pracowników, także już nieżyjących.

O namierzeniu sygnałów lamp górniczych pozostałych czterech górników władze Zofiówki informowały już w poniedziałek wieczorem. Wskazywały jednak, że aby dojść do poszkodowanych, niezbędne jest wypompowanie wody, która zalała końcową część wyrobiska. To jest czynione. Pod ziemią działają dwie wydajne pompy. Lustro wody sukcesywnie się obniża.