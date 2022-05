Ok. 20 osób zostało rannych w wyniku zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło w środę wieczorem na ul. Klimeckiego w Krakowie. Trasa z ronda Grzegórzeckiego do Małego Płaszowa jest zablokowana, organizowane są objazdy autobusami zastępczymi.

Jak powiedział PAP rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, w środę na ul. Klimeckiego tramwaj linii nr 49 najechał na tramwaj nr 50. W wyniku zderzenia, którego okoliczności ustala policja, rannych zostało ok. 20 osób, część z nich trafiła do szpitala. Wśród rannych jest m.in. motorniczy jednego z tramwajów - mężczyzna był chwilowo zakleszczony w kabinie pojazdu, ale udało się go uwolnić.

Utrudnienia w ruchu po zderzeniu

Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Trasa z ronda Grzegórzeckiego do Małego Płaszowa jest zablokowana, organizowane są objazdy autobusami zastępczymi.