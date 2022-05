Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek w całym kraju może popadać. Opady na poziomie do 10-15 mm prognozowane są na Mazurach i Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze popada nieco słabiej. Możliwe jest wystąpienie lokalnych burz, ale - jak zaznaczyła Dąbrowska - ryzyko ich powstania jest już mniejsze niż poprzedniego dnia.

Najchłodniej będzie nad morzem

Najchłodniejszy dzień zapowiada się nad morzem. Tam 14-15 stopni Celsjusza. Według prognozy nieco cieplej, bo ok. 16 stopni, będzie na północnym wschodzie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie ok. 20 stopni. Najcieplej, do 22 stopni, na południowym wschodzie.

Wiatr z kierunku zachodniego, umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny. W całym kraju będzie porywisty, na przeważającym obszarze do 65 km/h, ale nad samym morzem porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h, w górach do ok. 70 km/h - powiedziała synoptyk IMGW.

Prognoza pogody na noc

W nocy z czwartku na piątek nadal zachmurzenie ma być umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Największe prawdopodobieństwo opadów na tę noc jest w północno-zachodniej części kraju - zaznaczyła Dąbrowska. Dodała, że te opady będą raczej słabe, w ciągu 12 godzin spadnie do 8 mm. Najmniej prawdopodobny jest deszcz na południowym wschodzie.

Noc bez ryzyka przymrozków. 7 stopni Celsjusza prognozowanych jest w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, do ok. 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Na Ziemi Lubuskiej temperatura może sięgnąć 13 stopni. Wiatr jeszcze umiarkowany, na zachodzie i Wybrzeżu dość silny, porywisty, wiejący z siłą do 65 km/h z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.(PAP)

autorka: Inga Domurat