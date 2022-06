Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Jej rzeczniczka Marta Zawada-Dybek poinformowała PAP, że do zgonu dwuletniego chłopczyka doszło w drugiej połowie maja. Matce tego dziecka przedstawiony został zarzut zabójstwa. Na wniosek prokuratora podejrzana została aresztowana na trzy miesiące - powiedziała prok. Zawada-Dybek.

Reklama

O śmierci chłopczyka w jednym z mysłowickich mieszkań policja i prokuratura dowiedziały się od pracowników pogotowia. Matka początkowo nie została zatrzymana, stało się to dopiero po uzupełnieniu materiału dowodowego, zwłaszcza uzyskaniu opinii z sekcji zwłok. To te dowody stały się podstawą do przedstawienia zarzutu zabójstwa – wyjaśniła rzeczniczka.

Prokuratura nie informuje, w jaki sposób podejrzana odniosła się do zarzutu, nie podaje też jaka – według ustaleń biegłych - była przyczyna śmierci dziecka. Tłumaczy to dobrem postępowania, które jest na wczesnym etapie. Według katowickiego dodatku "Gazety Wyborczej", kobieta prawdopodobnie udusiła swoje dziecko, a później zadzwoniła na pogotowie.

Śmierć 4-miesięcznego dziecka

Reklama

W 2014 r. także doszło do zgonu dziecka tej samej kobiety, miało ono 4 miesiące. Materiał dowodowy, przede wszystkim opinia biegłych zakresu z medycyny sądowej wskazywały jednoznacznie, że zgon nastąpił z przyczyn chorobowych, dlatego prokuratura umorzyła śledztwo. Przy okazji tej sprawy tamto postępowanie zostanie poddanie analizie - zaznaczyła prok. Zawada-Dybek.

autor: Krzysztof Konopka