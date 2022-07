Stworzone w Chinach przez kolektyw Sino Sculpture Group gigantyczne serce ozdobiło plac im. WOŚP, znajdującym się w Łodzi między pałacem Poznańskiego i hotelem Puro, obok skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Ogrodową. Rzeźba ma 3,5 metra i została zamontowana za pomocą specjalnych śrub kotwiących, aby serce sprawiało wrażenie wyrastającego z ziemi. Zostało wypolerowane na wysoki połysk, aby każdy mógł się w nim przejrzeć, jak w lustrze.

Reklama

To symbol, który jest dla mnie bardzo istotny. Od przeszło 30 lat fundacja Jurka Owsiaka pomaga wszystkim potrzebującym. (…) Dziś, w tym samym miejscu, w którym kiedyś powstawała Łódź staje symbol, który odzwierciedla to, co jest dla nas najistotniejsze – olbrzymie serce, którym nasz wszystkich połączyłeś – powiedziała zwracając się do Owsiaka prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"My tylko będziemy skromniutko obok tego stali"

Owsiak przyznał, że w kraju jest 55 miejsc imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwrócił jednak uwagę, że w Łodzi ozdobi je wyjątkowa rzeźba. To plac im. WOŚP, ale to jest dzieło sztuki. My tylko będziemy skromniutko obok tego stali. Wielkie metropolie – Londyn, Paryż, Nowy Jork, Chicago – żyją tym, że wielkie instalacje artystów są w mieście, żeby ludzie mogli je podziwiać. Serce stworzyła ta sama firma, która wykonała słynną +fasolkę+ w Chicago. To cudowna rzecz. Pamiętajcie o tym i dbajcie o to - zaznaczył.

Reklama

Szef fundacji wskazał, że podczas ostatniego finału WOŚP w Łodzi działało 14 sztabów, które w sumie zebrały ponad 1,2 mln zł. Do łódzkich placówek medycznych, w tym m.in. do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, z funduszy orkiestry trafił sprzęt o wartości ponad 75 mln zł. Dzielimy się pieniędzmi bardzo rozsądnie. Są to pieniądze społeczne, a więc o nie maksymalnie dbamy. Nie zdarzyło nam się, żeby coś zbudować, a potem to zburzyć. Nie zdarzyło nam się, żeby kupić zły sprzęt, a kupujemy go od 30 lat. Kupiliśmy prawie 69 tys. urządzeń - dodał.

Owsiak przekazał również wylicytowane Złote Serduszko na ręce Jarosława Peczki, właściciela działającej w Łodzi firmy Bio-Gen, która od lat wspiera finansowo działania WOŚP. Podczas ostatniego finału spółka wylicytowała serduszko za 777 tys. zł. Szef orkiestry wręczył też podziękowania dla działających w Łodzi sztabów WOŚP. Po odsłonięciu rzeźby rozpoczął się koncert plenerowy Wojtek Justyna Quartet w ramach cyklu "Piotrkowska Kameralnie".

Rzeźba powstała w Tianjin pod Pekinem w Chinach - siedzibie kolektywu Sino Sculpture Group. Firma specjalizuje się w rzeźbach z metalu i może pochwalić się realizacjami na całym świecie. Wśród najbardziej charakterystycznych prac Sino - obok monumentalnych, wysokich na kilkadziesiąt metrów posągów Buddy, znajdują się "lustrzane" formy z polerowanej stali, które można napotkać na ulicach Los Angeles, Singapuru, Dubaju czy Nowego Jorku.

Autor: Bartłomiej Pawlak