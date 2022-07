Pierwszy raz, w czwartek, Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego od decyzji wojewody mazowieckiego, który wyraził zgodę na cykliczne organizowanie Marszu Powstania Warszawskiego stowarzyszeniu Roty Marszu Niepodległości do 2024 roku.

Reklama

W piątek Sąd Apelacyjny uchylił decyzję SO i sprawa wróciła do niższej instancji. W poniedziałek Sąd Okręgowy przychylił się do odwołania złożonego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - powiedział PAP prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Oczywiście piszemy już zażalenie na tę decyzję. Sąd nie przyjął wszystkich dowodów przedstawionych przez mojego pełnomocnika i pełnomocnika wojewody - przekazał Bąkiewicz. Dodał, że chodzi m.in. o zapis jego przesłuchania.

Bąkiewicz zapowiedział, że marsz 1 sierpnia się odbędzie

Reklama

Będę dalej walczył w Sądzie Apelacyjnym - podkreślił Bąkiewicz dodając, że marsz 1 sierpnia się odbędzie. Zgłosiliśmy go w trybie normalnym - zaznaczył.

Organizatorzy zachęcają do udziału w marszu, który ma się odbyć już po raz 11. Wydarzenie ma rozpocząć się 1 sierpnia o godzinie 17 (godzina W) na rondzie Dmowskiego, z którego uczestnicy udadzą się ulicami stolicy na plac Krasińskich, gdzie odbędzie się koncert.

Autorka: Marta Stańczyk