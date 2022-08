Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, do zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Gąsówka Stara (Podlaskie). Do szamba o głębokości ok. 7 metrów przy przepompowni wpadło trzech pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Strażacy informują, że jedną osobę po wydobyciu udało się uratować. Pracownik trafił do szpitala. Dwaj pozostali mężczyźni w wieku ok. 45 lat zmarli.

Sprawę wyjaśnią śledczy

Do wypadku doszło prawdopodobnie w trakcie prac przy udrażnianiu przepompowni. Sprawę przejęła prokuratura białostocka.(PAP)

Autor: Jacek Buraczewski

