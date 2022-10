- Jeśli na terenie Rosji znajdują się bazy zaopatrzeniowe, ciągi komunikacyjne, przez które dostarczane są uzbrojenie i systemy walki dla Rosjan - atakowałbym - podkreślił Gość Radia ZET. Jego zdaniem właśnie to powinni zrobić Ukraińcy.

Prezes fundacji bezpieczeństwa i rozwoju "Stratpoints" uważa, że Ukraińcy mogą mieć większe możliwości ataku, jeśli zostaną wyposażeni w systemy rakietowe HIMARS - rakiety MGM - które mogą oddziaływać na 300 km. - Broń niosłaby duże destrukcje w systemach rosyjskiej armii - zaznaczył gość Bogdana Rymanowskiego. Dodał, że Ukraina powinna być wyposażona w takie narzędzia walki, które pozwolą wypchnąć z Rosję z jej terenów, również tych zajętych przed 24 lutego.

"Militarnie Putin już przegrał. Nie ma tam już racjonalnego myślenia"

Dopytywany o to, czy Putin może użyć broni jądrowej, gen. Różański odpowiedział, że nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, czy to zrobi, ale "powinniśmy stworzyć takie warunki, żeby on wiedział, że jeśli użyje tej broni, to będzie koniec Rosji, jako podmiotu państwowego na świecie".

- Militarnie Putin już tę wojnę przegrał - dodał ekspert. Gość Radia ZET ocenił, że obecne ataki Rosji są już przejawem desperacji. - Używa każdych systemów do zastosowania. Jeśli przeciwko miastom wystrzeliwane są już rakiety przeciwokrętowe, to znaczy, że tam już nie ma racjonalnego myślenia pod względem wojskowym - uważa gen. Różański.

Zdaniem Gościa Radia ZET, prezydent Rosji "przygotowuje społeczeństwo, by obarczyć wojskowych za klęskę, którą ponoszą pod względem militarnym".