Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie ma wiele innych wymiarów niż tylko militarny. Wymagają one stworzenia miejsca, gdzie ludzie należący do narodów zagrożonych rosyjskim imperializmem będą mogli o nim nie tylko dyskutować, ale także prowadzić badania nad dramatyczną przeszłością oraz teraźniejszością całej wschodniej Europy - to fragment apelu prof. Antoniego Dudka pod którym podpisały się osoby z różnych stron naszej sceny życia publicznego. To m. in. Agnieszka Holland, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Cezary Kaźmierczak, Cezary Łazarewicz, Andrzej Nowak, Andrzej Friszke, Andrzej Seweryn, Sławomir Sierakowski, Tomasz Terlikowski, Maciej Zakościelny.

Centrum powstaje z inicjatywy ośrodka Karta, w celu jego wsparcia została uruchomiona społeczna zbiórka na pokrycie jej działalności, która dostępna jest na portalu zrzutka. https://zrzutka.pl/witryna

Mamy nadzieję, że już wkrótce będą się tam mogli spotykać i pracować ludzie wierzący, że cała Europa Wschodnia stanie się obszarem, na którym będą szanowane wartości demokratyczne oraz prawa człowieka. Jednak, aby taki ośrodek mógł być autentycznie niezależny, wymaga niezależnego finansowania - podkreśla w apelu prof. Dudek

Zbiórka została uruchomiona w szczególnym momencie – bezpośrednio po ogłoszeniu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla 2022: białoruski opozycjonista i obrońca praw człowieka Aleś Białacki, największa i najstarsza rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie i działająca na rzecz praw człowieka „Memoriał” oraz ukraińskie Centrum Wolności Obywatelskich.

Siedziba centrum

Siedziba centrum mieści się w Warszawie przy placu pl. Konstytucji 6, Witryna Domu Wschodniego ma także swoją stronę internetową https://witrynadw.pl/ i witrynę a Facebooku. https://www.facebook.com/witrynadomuwschodniego

W siedzibie Witryny umieszczone będą: część spotkaniowa (miejsce debat, cykli środowiskowych, wydarzeń specjalnych); biblioteka i archiwa w językach ukraińskim, białoruskim, rosyjskim; czytelnia zbiorów fizycznych i cyfrowych. Uruchomione zostaną projekty dokumentacyjne, w tym zbierania świadectw osobistych o trwającej wojnie.