Intensywne opady śniegu wróciły. MPO poinformowało właśnie, że z zimą w Krakowie walczy obecnie 200 jednostek. Od trzech godzin jeżdżę po naszym mieście i mam wrażenie, że to tylko liczby i niestety przegrywamy walkę ze śniegiem! - poinformował w środę wieczorem w mediach społecznościowych wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Jak zapowiedział, zwołał na czwartek godz. 9:30 specjalne posiedzenie komitetu akcji "Zima". Będzie ono poświęcone ocenienie dzisiejszych działań, sprawdzeniu ich koordynacji oraz wyciągnięciu wniosków, by w przyszłości działania były skuteczne.

Przypomniał, że mieszkańcy, jeśli widzą konieczność odśnieżenia ulic lub chodników, mogą dzwonić pod numer 12 646 23 61.

MPK w Krakowie zakomunikowało, że w związku z utrudnieniami na drogach skrócona została trasa linii 734, docelowo jeżdżącej do zoo. Pojawiły się komunikaty o skracaniu linii aglomeracyjnych: 215 do przystanku Urząd Miasta i Gminy Świątniki, 227 do Woli Zachariaszowskiej, 273 do Gołuchowic, 214 do Grabówki pętla, 310 do Biały Kościół Murownia, 240 do Tonie Kąty. Brak jest przejazdu dla linii 227, zablokowany przejazd dla autobusu w Michałowice Komora.

Po wtorkowej przerwie, w Krakowie śnieg zaczął intensywnie padać w środę po południu. Opady występują niemal w całej Małopolsce i - według prognoz IMGW - potrwają do czwartku rana. Panuje kilkustopniowy mróz, przewidywany również na kolejne dni.

Jak poinformował PAP dyżurny GDDKiA, w związku z opadami śniegu utrudnienia występują na wielu drogach Małopolski. Samochody ciężarowe mają problemy na większych wzniesieniach, gdzie mogą tworzyć się korki. "Przy takiej intensywności opadów nie ma szans, by wszystkie drogi były czarne. Wszystkie nasze siły pracują nad odśnieżaniem" - powiedział w środę wieczorem PAP dyżurny GDDKiA w Krakowie. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich przekazano PAP o utrudnieniach na drogach numer 780 i 794 w powiecie krakowskim.

autor: Beata Kołodziej