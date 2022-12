To już, w którym NSA potwierdziłw sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Obywatele nie mogą więc liczyć na pomoc państwa w sporach o usunięcie lub aktualizację. Kościół jest wyłączony spod kontroli prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Osoby niezadowolone z decyzji proboszcza mogą jedynie zaskarżyć ją do kościelnego inspektora ochrony danych. Ten zaś, z powodów teologicznych, skarg takich nie uwzględnia. Prawo odwołania do świeckiej instancji, zgodnie z orzecznictwem NSA, nie przysługuje.