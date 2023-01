Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Joanna Konieczniak, funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Poznaniu-Ławicy prowadzili czynności wobec przekazanego przez policję 33-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów w momencie gdy kierował autem z niesprawnym oświetleniem.

Konieczniak wskazała, że podczas dalszej weryfikacji dokumentów na jaw wyszło, że dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoby, której należy odmówić wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen.

Taki "sprytny" podstęp

- W wyniku przeprowadzonych sprawdzeń funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemiec w 2021 roku zatrzymany został za pomocnictwo w niezgodnym z prawem przekraczaniu granicy polsko-niemieckiej obywatelom Iraku i został wydalony wówczas do kraju pochodzenia. Otrzymał także 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen. Po powrocie do Gruzji cudzoziemiec zawarł związek małżeński z obywatelką Gruzji i przyjął nazwisko żony, uzyskał nowy paszport na zmienione dane i wrócił do Polski wykorzystując sytuację na Ukrainie - podkreśliła Konieczniak.

Dodała, że wobec cudzoziemca wszczęte zostało postępowanie karne. Za przekroczenie granicy państwowej przy użyciu podstępu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Konieczniak zaznaczyła, że do czasu ponownego wydalenia cudzoziemiec decyzją sądu umieszczony został w strzeżonym ośrodku.

