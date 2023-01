Podejrzany, który przebywał na terenie Niemiec, został zatrzymany po przekroczeniu granicy polsko-niemieckiej. Nie przyznał się do winy.

Reklama

Jak podaje Prokuratura w komunikacie, "34-latek był już wcześniej znany organom ścigania. W styczniu 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Żaganiu oskarżyła go o to, że w okresie od grudnia 2020 r. do sierpnia 2012 r. znęcał się psychicznie nad 31-letnią pokrzywdzoną poprzez wszczynanie awantur domowych, poniżanie, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe, ograniczanie kontaktów z rodziną i znajomymi oraz uzależnienie finansowe, a ponadto w dniu 14 sierpnia 2021 r. spowodował u pokrzywdzonej obrażenia w postaci stłuczenia uda co naruszało czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni, to jest o czyn z art. 207 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Ponadto podejrzany był silnie skonfliktowany z pokrzywdzoną na tle opieki nad wspólnym dzieckiem, 3-letnim synkiem, który również doznał obrażeń w wyniku eksplozji".

Wybuch w Siecieborzycach

Do tragedii doszło we wsi Siecieborzyce, w pow. żagańskim. Przed domem, w którym 31-latka mieszka z dwójką dzieci i swoimi rodzicami, ktoś zostawił pakunek. Prawdopodobnie jedno z dzieci zabrało paczkę do środka.

Do silnej eksplozji doszło w kuchni, prawdopodobnie kiedy 31-latka otwierała paczkę. W pomieszczeniu były także jej dzieci, najbliżej córka. W domu w tym czasie byli rodzice kobiety, którzy nie zostali poszkodowani na skutek wybuchu.