Jak wynika z zamieszczonego na stronie Senatu harmonogramu prac komisji wspólne posiedzenie komisji praw człowieka praworządności i petycji oraz ustawodawczej zaplanowano 30 stycznia o godz. 11:00.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o SN 13 stycznia. Według jej autorów ustawa ta ma wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Nowelizacja "zostanie poprawiona"?

Szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki mówił w zeszłym tygodniu, że w Senacie nowelizacja ustawy o SN zostanie poprawiona tak, by była zgodna z konstytucją i dawała realną szansę na odblokowanie pieniędzy z KPO. W tym kontekście wymienił m.in. przywrócenie uprawnień do oceniania dyscyplinarnego sędziów Izbie Karnej Sądy Najwyższego. Dodawał, że komisje senackie zamówiły "liczne opinie i ekspertyzy, między innymi Komisji Weneckiej, więc z całą pewnością i te komisje, i cały Senat, będą miały nad czym pracować".

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk mówił w środę, że nie uważa, aby opinia Komisji Weneckiej na temat tej nowelizacji "mogła w tej sprawie coś zmienić, choć jest to kolejny przykład, jak część opozycji 'kibicuje' rządowi ws. pozyskania środków z KPO".

Minister w KPRM Michał Wójcik z Solidarnej Polski mówił natomiast w środę, że "opozycja niczego lepszego niż to, co wyszło z Sejmu nie wymyśli". - Jesteśmy konsekwentni i będziemy przeciw - powiedział odnosząc się do ewentualnych senackich poprawek.

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że zakłada odrzucenie senackich poprawek do noweli ustawy o SN, bo "Solidarna Polska deklarowała, że nie poprze poprawek, które będą ten projekt zmieniały w zły sposób". Ocenił, że jest przekonany co do tego, że poprawki Senatu "raczej będą pewnego rodzaju realizacją lobby niektórych sędziów, którzy stali się de facto politykami".

Posiedzenie planarne Senatu, na którym nowelizacja ustawy o SN - jak wynika z aktualnego porządku posiedzenia na stronie Izby - jest jedynym punktem obrad, wyznaczono na wtorek 31 stycznia, na godz. 15:00.

Marcin Jabłoński