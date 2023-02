W poniedziałek sporo chmur, miejscami pojawią się większe przejaśnienia, a lokalnie rozpogodzenia. Na wschodzie i północy możliwe są przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalnie wyniesie od minus 6 st.C. na południowym wschodzie, ok. minus 2 st.C. w centrum, do 3 st.C. nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat od minus 10 st.C. do minus 6 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W nocy temperatura minimalnie wyniesie od minus 13 st.C. na południowym wschodzie, w centrum ok. minus 9 st.C., do 0 st.C. na Helu, a w rejonach podgórskich Sudetów ok. minus 15 st.C., Karpat od minus 19 st.C. do minus 15 st.C., lokalnie spadek temperatury może wynieść do minus 22 st.C.

Zima nie odpuszcza

We wtorek zachmurzenie będzie duże, na zachodzie rozpogodzi się. Miejscami na wschodzie wystąpią opady śniegu. Początkowo będzie mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 st.C. na południowym wschodzie, ok. minus 1 st.C. w centrum, do 4 st.C. nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat od minus 7 st.C. do minus 4 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, lokalnie północny. W nocy temperatura minimalna wyniesie od minus 18 st.C. na Podhalu, ok. minus 6 st.C. w centrum, do 0 st.C. w rejonie Świnoujścia.

W środę będzie dość pogodnie, jedynie na wschodzie oraz południu pojawi się więcej chmur i tam miejscami wystąpią też słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 st.C. na południowym wschodzie, ok. 0 st.C. w centrum, do 3 st.C. nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W nocy temperatura minimalnie wyniesie od minus 20 st.C. na Podhalu, ok. minus 7 st.C. w centrum, do minus 1 st.C. w rejonie Świnoujścia.

W czwartek również będzie dość pogodnie, jedynie na północy pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 st.C. na południowym wschodzie, ok. 0 st.C. w centrum, do 5 st.C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu oraz południowym zachodzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. W nocy temperatura minimalnie wyniesie od minus 19 st.C. na Podhalu, ok. minus 3 st.C. w centrum, do 0 st.C. nad morzem.

W piątek będzie pochmurno i ponownie pojawią się w kraju opady śniegu, na Wybrzeżu także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 st.C. na południowym wschodzie, ok. 2 st.C. w centrum, do 4 st.C. nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach wyniesie do 60 km/h, jedynie nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy temperatura minimalnie wyniesie jeszcze od minus 15 st.C. na Podhalu, ok. minus 1 st.C. w centrum, do 1 st.C. nad morzem.

W sobotę nadal będzie pochmurno i pojawią się opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na zachodzie lokalnie deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 st.C. na południowym wschodzie, ok. 2 st.C. w centrum, do 6 st.C. na południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Uwaga na gołoledź

W niedzielę czeka nas przewaga chmur i opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu, jedynie na wschodzie początkowo śniegu. Przejściowo możliwe są też opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 3 st.C. na południowym wschodzie, ok. 3 st.C. w centrum, do 7 st.C. na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.

autor: Aleksandra Kuźniar