Informację przekazał wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we wpisie na Twitterze. "Według stanu na godz. 6:00 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców, najwięcej - pomorskie - ok. 129 tys., mazowieckie - 20,8 tys., zachodniopomorskie - 11,3 tys., podkarpackie - 8,3 tys., warmińsko-mazurskie -7 tys. - wyliczył.

Prawie dwa tysiące interwencji strażaków

W związku z silnym wiatrem do straży pożarnej w piątek wpłynęło 906 zgłoszeń, a od północy do godz. 6 rano w sobotę - 925 zgłoszeń. Łącznie odnotowała 1831 interwencji. Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew oraz połamanych gałęzi - przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Najczęściej, bo 850 razy, strażacy interweniowali na terenie woj. pomorskiego, a także w województwach zachodniopomorskim - 340, wielkopolskim - 150, kujawsko-pomorskim - 100, mazowieckim - 74 oraz łódzkim - 47 razy.

W nocy z piątku na sobotę wskutek silnego wiatru ranna została jedna osoba. Do zdarzenia doszło w Tczewie, przed godz. 4 rano. Samochód, którym podróżowało pięć osób, uderzył w leżące drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Jak przekazał bryg. Kierzkowski, niektóre ze strażackich interwencji w kraju były spowodowane tym, że wiatr uszkodził budynki lub sprowadził zagrożenie na drogach. W Brusach w powiecie chojnickim (woj. pomorski) ściana pustostanu pochylała się przy drodze wojewódzkiej. Na budynek był nałożony nakaz rozbiórki, więc na miejsce sprowadzono ciężki sprzęt. Pustostan został rozebrany. Działały cztery zastępy.

Pociąg uderzył w konar

Z kolei w Darżewie w powiecie lęborskim (Zachodniopomorskie) w piątek wieczorem pociąg osobowy uderzył w konar zalegający na torach. Nikt nie został ranny, skład po usunięciu konara kontynuował bieg. Interweniowały cztery zastępy.

Również w piątek wieczorem przy dworcu w Sopocie na torach leżał kawałek elewacji o wymiarach 4x5m. Wstrzymany został ruch kolejowy SKM, interweniował zastęp strażacki.

W Wielkopolsce, w Dąbrowie (pow. turecki), po północy doszło zaś do pożaru turbiny wiatrowej na wysokości 30 m. Strażacy zabezpieczyli teren wokół obiektu, a pogotowie energetyczne odłączyło zasilanie od turbiny. W tym województwie wiatr również uszkodził dachy budynków mieszkalnych, w tym w miejscowościach Lusowo (pow. poznański) i Lipia Góra (pow. chodzieski).

Wichury nad Polską

Przerwy w dostawach prądu związane są z wichurami. IMGW w piątek wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju smsy ostrzegające przed silnym wiatrem.