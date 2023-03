Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę pogoda nie będzie zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu.

Sobota pochmurna i z opadami

Zachmurzenie będzie duże i całkowite. W całym kraju będzie padać. Na wschodzie jeszcze będą to opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze kraju głównie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Spadnie około 10-15 mm deszczu na południowym wschodzie, w Karpatach około 10 cm i do 5 cm śniegu na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na południu do około 4-5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i do 7 stopni na samych krańcach wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na Wybrzeżu silny, z kierunku północno-zachodniego i zachodniego, osiągający w porywach do 70 km/h na południu i na Wybrzeżu - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. W całym kraju możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. minus 2 na przeważającym obszarze kraju, do plus 1 na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat możliwe spadki temperatur do minus 8 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w pierwszej części nocy na południowym wschodzie porywisty, wiejący z prędkością do 70 km/h i do 80 km/h na Wybrzeżu.

autor: Marek Szczepanik