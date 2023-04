Reklama

Względy polityczne i bezpieczeństwa muszą być brane pod uwagę, ale umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że tę informację przekażemy do opinii publicznej - powiedział Przydacz.

Na swoim Twitterze umieścili informację o przyjedźcie do Polski prezydenta Ukrainy Michał Dworczyk i Andrzej Duda.

W środę 5 kwietnia br., po południu w Warszawie, premier @MorawieckiMspotka się z prezydentem @ZelenskyyUa #StrongerTogether - napisał poseł PiS.

Paweł Jabłoński wiceszef MSZwe wtorek w Radiu Wnet został zapytany o możliwość wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Myślę, że to nastąpi w niedługim czasie, ale nie uprzedzajmy faktów. Tej wizyty z pewnością nie będziemy zapowiadać, tak jak to się zwykle dzieje przy wizytach innych głów państw. W przypadku prezydenta Zełenskiego takiej zapowiedzi nie będzie, ze względów bezpieczeństwa - mówił wiceminister.