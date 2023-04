Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przygotowało zmiany ograniczające możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia np. przez organizacje pozarządowe i obywateli, co do których istnieją wątpliwości, czy można przyznać im status pokrzywdzonego.

Reklama

Umożliwi to dodanie do art. 330 kodeksu postępowania karnego nowego par. 4. Pozwoli on prokuraturze odmówić przekazania akt do sądu i tym samym zablokować wszczęcie postępowania na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia, jeśli śledczy uzna, że jakaś osoba lub organizacja pozarządowa nie jest uprawniona do jego złożenia.

Sąd nie będzie miał żadnych instrumentów, by wymusić na prokuraturze przekazanie akt z postępowania przygotowawczego.

Reklama

Co prawda w projekcie przewidziano możliwość wniesienia środka zaskarżenia, lecz zażalenia na takie zarządzenie prokuratora będzie rozpatrywał nie sąd, lecz… prokurator nadrzędny.

Po zmianach będzie tak, że jeśli prokuratura nie będzie z jakichś powodów chciała wszczynać postępowań z urzędu, będzie mogła również zablokować taką możliwość działania sądom. Jak?

CZYTAJ WIĘCEJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>