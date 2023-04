O odnalezieniu zwłok informowali w mediach społecznościowych aktywiści zajmujący się pomocą humanitarną potrzebującym przy granicy z Białorusią. Jak podali, odnaleźli ciało podczas rutynowego patrolu w lesie i powiadomili służby.

Reklama

Ustalenia prokuratury

Szef hajnowskiej prokuratury Jan Andrejczuk powiedział w środę PAP, że zwłoki zostały odnalezione na terenie podmokłym, bagiennym w Puszczy Białowieskiej, w pobliżu kolejki leśnej Narewka-Białowieża, kilka kilometrów od miejscowości Kosy Most i Janowo (gmina Narewka).

Reklama

Prokurator dodał, że zmarły był rozebrany, na miejscu była jego odzież i buty; w kieszeni spodni miał ruble białoruskie i amerykańskie dolary, nie było żadnych dokumentów tożsamości. Przyczynę zgonu wyjaśni sekcja zwłok, natomiast my zakładamy, że najprawdopodobniej było nią wychłodzenie organizmu - powiedział PAP, odnosząc się do okoliczności znalezienia zwłok, które nie miały żadnych widocznych obrażeń, nie były też naruszone przez zwierzęta.

Wiek zmarłego - mężczyzny średniego wzrostu, szczupłej budowy ciała - został oceniony na ok. 30-40 lat. Sądząc po kolorze skóry śledczy przypuszczają, że mógł to być mieszkaniec któregoś z krajów Bliskiego Wschodu. Do badań pobrany zostanie m.in. materiał DNA i inny, przydatny do identyfikacji. Kiedyś być może uda się ustalić rodzinę zmarłego, to chcielibyśmy ten materiał porównać - dodał prokurator.

Reklama

W marcu w podobnej okolicy w Puszczy Białowieskiej znalezione zostały zwłoki oraz szczątki ludzkie; dowody zebrane w tych sprawach przez hajnowską prokuraturę zostały już przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.

Gdy zaczął się kryzys migracyjny na tej granicy, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

Tam prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 - gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym - do końca 2022 roku. W drugim - przypadki odnotowane od początku 2023 roku.

autor: Robert Fiłończuk