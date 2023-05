Do dyżurnego kieleckiej komendy policji wpłynęło w czwartek wieczorem zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań na osiedlu Jagiellońskim. Na miejsce zdarzenia jako pierwsi przyjechali funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Kielcach: sierż. Justyna Bugaj i st. sierż. Łukasz Tarłowski. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że w palącym się mieszkaniu znajduje się mężczyzna.

Policjanci niezwłocznie przystąpili do działania i weszli do bloku, gdzie z mieszkania znajdującego się na parterze wyciągnęli mężczyznę. W trakcie działań policjantów na miejsce przyjechali strażacy, którzy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Jak się okazało, mężczyzna wyciągnięty z mieszkania to jego lokator. 38-latek znajdował się w stanie silnego upojenia alkoholowego i nie był w stanie o własnych siłach opuścić palącego się lokalu – powiedziała PAP mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wyniki badania alkomatem

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 4 promile alkoholu w organizmie. 38-latek został przekazany pod opiekę załogi karetki pogotowia, która również była na miejscu zdarzenia.

autor: Janusz Majewski