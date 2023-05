Organizatorem akcji jest biuro delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i Fundacja Świętego Józefa KEP.

Reklama

"W Kościele działa system przyjęcia osoby skrzywdzonej"

Chcemy, aby nasza akcja trafiła do możliwie największej liczby odbiorców, dlatego do każdej kurii diecezjalnej w Polsce zostały przekazane specjalnie przygotowane plakaty, które w przystępny, informacyjny sposób pokazują, że w Kościele działa system przyjęcia osoby skrzywdzonej, otoczenia jej wsparciem i niezbędną pomocą i że każdy potrzebujący może z takiego wsparcia skorzystać – wyjaśnił cytowany w komunikacie przekazanym we wtorek PAP kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Studnicki.

Reklama

Dodał, że delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak przesłał do wszystkich biskupów diecezjalnych list z prośbą, aby przekazali plakaty do wszystkich parafii w diecezji. Bardzo liczymy na to, że księża w całej Polsce przyłączą się do tej akcji i wywieszą plakaty w gablotach przykościelnych. Z góry serdecznie dziękuję za współpracę i pomoc – napisał.

Komunikat

Autorzy komunikatu poinformowali, że przekaz kampanii koncentruje się na opisaniu trzech podstawowych etapów wiążących się ze zgłoszeniem krzywdy wykorzystania seksualnego.

Po pierwsze, uzyskanie niezbędnych informacji o procedurze, prawach osoby skrzywdzonej i właściwych danych kontaktowych; po drugie kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia w diecezji lub w zakonie męskim i żeńskim; po trzecie możliwość uzyskania dodatkowego, szerokiego wsparcia zarówno za pośrednictwem Fundacji Świętego Józefa KEP, jak i innych podmiotów działających w ramach systemu (punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania, wsparcia duchowego itd.) – czytamy w komunikacie.

Prezeska Fundacji Świętego Józefa KEP Marta Titaniec wyjaśniła, że pierwszym źródłem informacji dla każdego, kto tego potrzebuje, może być strona internetowa zgloskrzywde.pl.

To specjalny serwis, który uruchomiliśmy właśnie z myślą o takiej funkcji. Znajdują się na niej podstawowe informacje dotyczące samej procedury zgłoszenia i dane kontaktowe, ale wskazane są też miejsca, także świeckie, do których osoba potrzebująca może zadzwonić, napisać, przyjść osobiście i w których spotka kompetentne osoby, przygotowane do udzielenia wsparcia – zaznaczyła.

Plakat towarzyszący kampanii informacyjnej jest do pobrania także w wersji gotowej do druku na stronie fsj.org.pl.

Autor: Iwona Żurek