Spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym został wykorzystany obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, wzbudził wielkie kontrowersje. Autorzy nagrania odradzali w ten sposób uczestnictwo w marszu 4 czerwca. Tuż po jego emisji wielu polityków partii władzy w bardzo krótkim czasie udostępniło spot w swoich mediach społecznościowych, argumentując, że jest to odpowiedź na skandaliczny i nawołujący do nienawiści wpis Tomasza Lisa o treści: "Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora". Tomasz Lis skasował swój wpis, zamieścił również wyjaśnienie.

Tomasz Lis napisał, że pisząc o "komorze" miał na myśli celę. Tłumaczył również, że "był zdruzgotany" tym, że"przez nieuwagę" dał "paliwo przekręcającej słowa i manipulującej faktami PiS-owskiej propagandzie". Jak napisał Lis, odnosząc się do klipu Prawa i Sprawiedliwości, "dziś widać, że przy okazji pomogłem im pokazać kim naprawdę są i do czego są zdolni".

Spot, którego… już nie ma na Twitterze

Kontrowersyjny spot został skasowany na Twitterze. Zamiast niego ukazuje się komunikat: "Te multimedia zostały zablokowane w związku ze zgłoszeniem właściciela praw autorskich".

Powodem zablokowania spotu PiS przez Twittera jest naruszenie praw autorskich. "Gazeta Wyborcza" przesłała do biura prasowego BBC wspominany spot oraz oryginalne nagranie brytyjskiego nadawcy opublikowane w popularnym serwisie YouTube. W odpowiedzi BBC przyznało, że nie udzieliło zgody na wykorzystanie ich treści.

"Zgłosiliśmy to na Twitterze w związku z naruszeniem praw autorskich i poprosiliśmy o ich usunięcie" - cytuje "GW" fragment odpowiedzi brytyjskiego nadawcy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.