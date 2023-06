Może pojawicie się tutaj, spojrzycie prosto w oczy pracownikom różnych działów. Tylko przywieźcie waciaki, żebyście nie zostali za bardzo dotkliwie obici, bo my jesteśmy miłosierni i chcemy was oszczędzić - powiedział premier, adresując swoje słowa do opozycji, na spotkaniu z robotnikami w Hucie Stalowa Wola.

Reklama

Reklama

Oburzenie po wypowiedzi premiera

"Bić kijami opozycje??? To może od razu pałować, jak w komunie??? Morawiecki odlatuje kompletnie" - skomentował te słowa poseł Arkadiusz Myrcha z KO.

"Władza ludowa groziła opozycji „odrąbaniem” podniesionej na nią ręki. Morawiecki, wpisując się w PRLbis, grozi opozycji obijaniem kijem" - napisał senator Krzysztof Brejza.

Reakcja Morawieckiego

O swoje słowa był - na dzisiejszej konferencji prasowej - pytany premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu stwierdził, że on tylko cytował słowa pracowników zakładu.