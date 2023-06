Reklama

Szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami powiatu węgrowskiego był pytany o wymiar sprawiedliwości., w kontekście postanowienie WSA w sprawie dotyczącej Turowa oraz uchylenia przez Sąd Najwyższy umorzenia sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA, skazanych w pierwszej instancji i ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce działa źle; to chyba z tym zgodziliby się nawet sędziowie. To jest tak oczywiste, że aż boli - odparł premier.

Reklama

Premier o Turowie

Nawiązując do sprawy Turowa, szef rządu przypomniał decyzję TSUE z maja 2021 r., że Polska musi natychmiast zaprzestać wydobycia węgla. My się do takiej UE nie zgłaszaliśmy, w której jedna sędzia - tak było w wyroku TSUE - może kazać zamknąć elektrownię, która zaopatruje w energię kilka milionów Polaków - mówił.

Nie pisaliśmy się do Unii, która będzie nam mówiła co mamy jeść, czym mamy jeździć. Nie pisaliśmy się do Unii - a część Unii próbuje to zrobić - która chce mówić jak wychowywać nasze dzieci, jakieś rewolucje ideologiczne wdrażać; my nie głosowaliśmy za taką Unią - mówił.

Jak stwierdził, to kilku wiodących biurokratów i czołowe państwa UE chcą wprowadzić zmianę, która - jak ocenił - jest bardzo niebezpieczna. Chcą wprowadzić zmianę, która będzie powodowała, że Polskę w każdej sprawie będzie można przegłosować. Rząd PiS jest jedynym gwarantem tego, że się na to nie zgodzimy - podkreślił Morawiecki.

Reklama

Morawiecki o PO: Boją się

Platforma Obywatelska nie potrafi powiedzieć Berlinowi +Nein+. Boją się. Jak Niemcy czegoś chcą, tupną nogą, PO, liderzy, robią dokładnie to, co chcą Niemcy. Do Berlina prowadzi ich szlak myślenia, ich polityka, ich postulaty; to są postulaty, które są idealnie w interesie Niemiec - mówił.

Zaznaczył, że Polska chce współpracować z Berlinem i to robi, ale "tu jest Polska i w naszym interesie jest prowadzenie nawy państwowej w inny sposób".

Wymiar sprawiedliwości? Do zmiany

Szef rządu dodał, że wymiar sprawiedliwości trzeba nadal zmieniać. Walić głową w ten mur aż on skruszeje, chociaż robiłbym to w jak największym porozumieniu ze środowiskiem - zaznaczył. Uważam, że tam w wymiarze sprawiedliwości większość ludzi też chce normalnego wymiaru sprawiedliwości. Sprawnego, takiego gdzie procedury są przyspieszone, biurokracji jest jak najmniej, gdzie nie można wydawać wyroków wbrew prawu, a tak się ewidentnie dzieje w Polsce - mówił.

Morawiecki zaznaczył, że to czy będzie można kontynuować reformę, czy "będzie powrót do jeszcze gorszego wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzą wyborcy w październiku tego roku" - podsumował.

IPN ma problemy finansowe?

Szef rządu w trakcie spotkania był też pytany o politykę historyczną i pojawiające się pogłoski o problemach finansowych IPN. To nie jest prawda. Dbamy bardzo o Instytut Pamięci Narodowej - odparł premier. Finansowanie jest zapewnione dla Instytutu - dodał.

autor: Rafał Białkowski, Wojciech Kamiński