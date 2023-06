Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę pogodę na północy kształtować będzie układ wyżowy. Południe będzie w zasięgu obszaru obniżonego ciśnienia.

Reklama

Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i miejscami opady deszczu i burze, także z gradem. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, a na samym południu kraju nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 29 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu oraz wysoko w górach dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60-65 km/h" - powiedział Kamil Walczak z IMGW-PIB.

Reklama

Pogoda z soboty na niedzielę

W noc z soboty na niedzielę na południu zachmurzenie duże i opady deszczu, początkowo także burze. W centrum i na północny kraju pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko nad morzem nieco silniejszy, w porywach do 50-60 km/h, północno-wschodni i wschodni. (PAP)

autor: Marek Szczepanik