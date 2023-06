Alert RCB dotyczy powiatów ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego i żuromińskiego w woj. mazowieckim oraz powiatów grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego w woj. podlaskim. Wydano je również dla powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, węgorzewskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczycieńskiego w woj. warmińsko-mazurskim.

"UWAGA! Dziś i jutro (10/11.06) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - przekazało RCB na Twitterze.

Pogoda na sobotę

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na północy i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie może wystąpić przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie opady gradu. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 25 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 21 st. C na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około 26 st. C w centrum, do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem około 19 st. C.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 65 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h.

autorka: Daria Porycka