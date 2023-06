Zacznijmy od Europy. Jak prognozuje IMGW, północną połowę kontynentu będzie obejmował rozległy wyż z centrum nad zachodnią Rosją, w rejonie Zatoki Fińskiej. Pozostałe części kontynentu będą w zasięgu płytkich niżów.

Prognoza na poniedziałek

W Polsce pogodę będzie kształtował wspomniany wyż. Ze wschodu napłynie chłodniejsze powietrze kontynentalne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i zacznie wolno spadać.

Pierwszy dzień tygodnia upłynie pod znakiem przeważnie małego i umiarkowanego zachmurzenia. Wyjątkiem będzie wschodnia część kraju - tam zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami zaś słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna

Temperatura maksymalna będzie się wahać od około 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 21 w centrum. Najcieplej powinno być na zachodzie - do 24 stopni. Z kolei najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażąod 13 do 16 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.