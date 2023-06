Pułkownik Tywoniuk na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw obywatelskich, cudzoziemców i migracji, która była poświęcona sytuacji na granicy z Białorusią, powiedział, że Straż Graniczną niepokoi eskalacja agresywnych zachowań ze strony cudzoziemców. Jak zaznaczył, rzucanie kamieniami w stronę funkcjonariuszy to "chleb powszedni", dochodzi też do niszczenia sprzętu.

Płk Tywoniuk poinformował, że kilka dni temu SG odnotowała pierwszy przypadek, gdy doszło do wystrzelenia przedmiotu ze strony białoruskiej.

Przedmiot przebił szybę boczną pojazdu, wyleciał drugą stroną, przebił kolejną szybę. Podkreślam, że w pojeździe siedziało dwóch funkcjonariuszy. Groziło to narażeniem ich życia i zdrowia - powiedział. Dodał, że nie wie, z czego ten przedmiot został wystrzelony.

