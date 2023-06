Mężczyzna wynajął samochód w jednej z ogólnopolskich wypożyczalni na Śląsku i nie oddał go. Właściciel po GPS zamontowanym w aucie ustalił, gdzie pojazd się znajduje. Mężczyzna krążył na granicy powiatów. Gdy policjanci próbowali go zatrzymać, zaczął uciekać. Skończyło się użyciem broni służbowej i zatrzymaniem młodego mężczyzny. To wszystko działo się w miejscu publicznym, przed sklepem – powiedział Andrzej Hołdys.

Nie ma informacji, aby ktokolwiek został w tym zdarzeniu ranny.

Mężczyzna trafił do cieszyńskiej prokuratury

Prokurator dodał, że we wtorek mężczyzna trafił do cieszyńskiej prokuratury. Czynności trwają – oznajmił w południe śledczy.

Autor: Marek Szafrański