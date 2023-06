Jak powiedziała PAP podkom. Marta Gierlicka w akcji brali udział funkcjonariusze Wydziałów Poszukiwań i Identyfikacji Osób zarówno z Warszawy, jak i z Radomia.

Intensywna praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca ukrywania się poszukiwanego. Do zatrzymania doszło w prywatnym mieszkaniu na terenie Warszawy-Wawer - powiedziała podkomisarz.

Ucieczka 36-latka

Do ucieczki Michała K. doszło w czwartek. Przed południem z aresztu w Grójcu do Sądu Rejonowego w Piasecznie był przewożony 36-letni więzień. Na terenie sądu zaatakował policjantów. Jednego uderzył z całej siły, tak, że ten stracił przytomność. Drugi policjant usiłował obezwładnić więźnia, lecz niestety nie udało mu się to - informował wówczas Rafał Jeżak z komendy wojewódzkiej w Radomiu.

Podczas poszukiwań mężczyzny na stronach internetowych policji opublikowano jego wizerunek, podano też do publicznej wiadomości znaki szczególne: tatuaż smoka na lewym przedramieniu oraz charakterystyczną bliznę na lewym policzku.

Autor: Luiza Łuniewska