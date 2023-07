Europosłankę zapytano czy nie jest to wykorzystywanie przedmiotowe migrantów w kampanii.

Nie powinno tak być, absolutnie nie powinno tak być. Obawiam się, że będą jeszcze gorsze rzeczy, ponieważ migracja w kampanii będzie używana i obawiam się, że w sposób, który będzie uwłaczał migrantom - stwierdziła Ochojska.

Ochojska: Politycy powinni przejść kurs dot. migracji

Szczerze, wolałabym żeby Donald Tusk w inny sposób mówił o migrantach. Uważam, że wszyscy politycy powinni przejść kurs dotyczący migracji, żeby sobie uświadomili, kim są migranci, czym jest migracja. Żeby zrozumieli, że łamaniem praw człowieka jest również wykorzystanie obrazu migrantów do jakichkolwiek negatywnych przesłanek - twierdzi założycielka PAH.

Spot o migrantach powinien wyglądać zupełnie inaczej. Powinien pokazać, że migranci pracują, płacą podatki. Tak jak w Niemczech, gdzie ponad 13 proc. dochodu narodowego wypracowują migranci. Nie powinniśmy migrantów się bać. Oczywiście, powinna być polityka migracyjna, której Polska nie ma - mówiła europosłanka.

Nie wierzę w to, że Donald Tusk jest islamofobem, że też chce grać na migracjach. Myślę, że po prostu to było niezręczne i mam nadzieje, że to się już nie powtórzy w innych spotach (...). Taka wypowiedź premiera Tuska jest po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni. Gdybym mogła z Donaldem Tuskiem porozmawiać, to na pewno byśmy rozmawiali o tym spocie i o tym, że nie powinno się w taki sposób wykorzystywać obrazu migrantów - powiedziała Ochojska.

Spot Tuska

Tusk zamieścił w niedzielę na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odnosi się do kwestii polityki migracyjnej. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji - i właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw takich jak - cytuję - Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria, czy Islamska Republika Pakistanu - mówi na nagraniu Tusk.

(Jarosław) Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli - 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień - stwierdził lider PO.