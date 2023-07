RCB poinformowało w środę, że w południowo-wschodniej Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu. "Uwaga! Dziś i jutro (26/27.07) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - napisało na Twitterze RCB.

Ostrzeżenie dla czterech województw

RCB podało też, że sms-owe ostrzeganie zostało uruchomione w czterech województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim oraz części woj. świętokrzyskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu wyniesie miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy jest też grad.

Autorka: Aleksandra Kuźniar