Leczenie w sanatorium przeznaczone jest dla osób, które borykają się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Wyjazdy do sanatorium wskazane są w przypadku chorób przewlekłych. Jednak nie tylko tacy chorzy mogą skorzystać z dofinansowania do wyjazdu.

Darmowe turnusy w sanatorium: Komu przysługuje dofinansowanie w 2023?

Turnus w sanatorium współfinansowany jest również w przypadku rehabilitacji poszpitalnej i po ambulatoryjnej. Zabiegi naturalne, którym poddawani są pacjenci, są do nich indywidualnie dobrane. Dla personelu medycznego ważne jest, aby każdy pacjent uzyskał poprawę nie tylko w przypadku konkretnych dolegliwości, ale także by doszło do polepszenia ogólnego stanu jego zdrowia w trakcie turnusu i po nim.

Proces leczenia sanatoryjnego jest zatem procesem kompleksowym. Zazwyczaj uzdrowiska oraz sanatoria zlokalizowane są w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. W efekcie taki pobyt pozwala szybko wrócić do zdrowia, a także poprawić ogólne samopoczucie.

Ile trwa pobyt w sanatorium i jaki jest jego koszt?

Leczenie uzdrowiskowe (sanatorium) w przypadku osób dorosłych trwa 21 dni. Skierowanie wydaje lekarz. Czas oczekiwania na turnus może być dość długi, niemniej jednak warto poczekać. Pobyt w sanatorium może być współfinansowany przez NFZ - wówczas pacjent dopłaca część kwoty. Są jednak sytuacje, w których można jechać do sanatorium za darmo.

Darmowe leczenie sanatoryjne przysługuje między innymi:

dzieciom i młodzieży do 18. roku życia lub młodzieży uczącej się do 26. roku życia

dzieciom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności

dzieciom z rentą rodzinną

osobom, którym grozi utrata pracy z powodu problemów zdrowotnych

osobom, które uległy wypadkom podczas wykonywanej pracy.

Mimo że w większości przypadków za pobyt sanatoryjny trzeba zapłacić, kwoty te są stosunkowo niewielkie zwłaszcza biorąc pod uwagę lokalizację oraz korzyści dla zdrowia. Dofinansowanie lub refundację leczenia uzdrowiskowego oferują także: ZUS, KRUS i PFRON.

Od 2023 roku sanatorium także dla emerytowanych rolników

W tym roku wprowadzono pewne zmiany. Obecnie z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać również osoby, które mają przyznaną rentę rolniczą. Dotychczas była ona przeznaczona wyłącznie dla aktywnych rolników oraz osób pracujących. Rehabilitacja ta jest organizowana w formie 3-tygodniowych turnusów. Są one prowadzone w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pobyt jest całkowicie bezpłatny, a z wyjazdu można skorzystać raz na 12 miesięcy.

Siedmiodniowe turnusy regeneracyjne

Od tego roku KRUS oferuje także turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Również w tej sytuacji pobyt jest bezpłatny. Turnusy dla opiekunów są siedmiodniowe i odbywają się w trybie stacjonarnym. Podobnie jak z turnusów sanatoryjnych zorganizowanych dla emerytów KRUS, również z turnusów regeneracyjnych opiekunowie mogą skorzystać w odstępach czasowych wynoszących minimum 12 miesięcy.

Warto zwrócić uwagę na to, że skorzystanie z turnusu regeneracyjnego lub rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia sanatoryjnego współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.