Leczenie w sanatorium

Turnusy sanatoryjne przeznaczone są dla osób, które borykają się z różnorodnymi problemami zdrowotnymi i jest ono zalecane przede wszystkim w przypadku chorób przewlekłych. Jednak przewlekle chorzy to nie jedyna grupa, która może skorzystać z dofinansowania do leczenia sanatoryjnego. Jest ono bowiem przyznawane również m.in.: w przypadkach rehabilitacji po szpitalnej i po ambulatoryjnej.

Proces leczenia uzdrowiskowego jest procesem kompleksowym. Naturalne zabiegi, którym poddawani są pacjenci, są dobrane indywidualnie do ich potrzeb. Celem personelu medycznego jest poprawa zdrowia każdego z pacjentów - zarówno zmniejszenie konkretnych dolegliwości jak również polepszenie ogólnego stanu zdrowia w trakcie turnusu oraz po nim. A pomaga temu lokalizacja sanatoriów i uzdrowisk. Bowiem najczęściej są one zlokalizowane w kurortach w otoczeniu pięknej przyrody. Takie otoczenie działa relaksująco i pomaga poprawić ogólne samopoczucie.

Komu przysługuje leczenie sanatoryjne i jaki jest jego koszt?

Leczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) w przypadku osób dorosłych trwa 21 dni. Skierowanie wydaje lekarz. Pobyt w sanatorium może być częściowo lub całkowicie finansowany np.: przez NFZ, KRUS albo PFRON.

Darmowe leczenie sanatoryjne przysługuje między innymi:

dzieciom i młodzieży do 18. roku życia lub młodzieży uczącej się do 26. roku życia

dzieciom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności

dzieciom z rentą rodzinną

osobom, którym grozi utrata pracy z powodu problemów zdrowotnych

osobom, które uległy wypadkom podczas wykonywanej pracy.

Choć w większości przypadków za sanatorium trzeba zapłacić, to kwoty te są stosunkowo niewielkie zwłaszcza biorąc pod uwagę lokalizację oraz korzyści zdrowotne.

Sanatorium dla rolników od 2023 roku

W 2023 roku wprowadzono pewne zmiany dotyczące możliwości korzystania z turnusów sanatoryjnych. A to wszystko dzięki ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Od stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę rolniczą. To spora zmiana. Dotychczas wyjazdy do sanatorium były przeznaczone wyłącznie dla aktywnych rolników oraz osób pracujących.

Rehabilitacja ta jest organizowana w formie 3-tygodniowych turnusów. Są one prowadzone w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pobyt jest całkowicie bezpłatny, a z wyjazdu można skorzystać raz na 12 miesięcy.

Siedmiodniowe turnusy regeneracyjne – kolejna nowość w 2023

Od tego roku KRUS oferuje także bezpłatne turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Turnusy są siedmiodniowe i odbywają się w trybie stacjonarnym. Podobnie jak z turnusów sanatoryjnych zorganizowanych dla emerytów KRUS, również z turnusów regeneracyjnych opiekunowie mogą skorzystać w odstępach czasowych wynoszących minimum 12 miesięcy. Warto zwrócić uwagę na to, że skorzystanie z turnusu regeneracyjnego lub rehabilitacji leczniczej w ramach KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia sanatoryjnego współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.