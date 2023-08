Nagła zmiana pogody w Polsce jest związana z cyklonem o nazwie Zachariasz, który dotarł do naszego kraju.

Reklama

Niebezpiecznie jest w Kołobrzegu. Lokalny portal e-KG.pl poinformował, że szalejący sztorm zalewa molo. Sieć Obserwatorów Burz opublikowała nagranie z armagedonu.

Reklama

Zimny początek tygodnia

W poniedziałek po południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na południu kraju słabe burze. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 16 stopni w strefie opadów i nad morzem do do 20 stopni Celsjusza na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W rejonach podgórskich Karpat ok. 14 stopni.

Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, do 60 km/h, zachodni i południowo zachodni. Na Wybrzeżu wiatr będzie silny w porywach do 100 km/h a nawet do 110 km/h.

W nocy będzie ciągle pochmurna pogoda. Na zachodzie kraju większe przejaśnienia. Dalej będą występować przelotne opady deszczu i początkowo na południowym wschodzie burze.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 w rejonach podgórskich Karpat, ok. 10-12 w centrum do 13 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i na Wybrzeżu.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, południowo zachodni i zachodni. W strefie nadmorskiej będzie silny i bardzo silny w porywach do 110 km/h.

Autor: Jacek Buraczewski