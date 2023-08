Jak podała w poniedziałek podkarpacka policja, obie akcje miały miejsce w miniony weekend na wodach Jeziora Solińskiego.

Upadek ze skarpy

"W sobotę policjant patrolujący łodzią służbową Jezioro Solińskie otrzymał od dyżurnego zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z 30-metrowej skarpy. Policjant od razu popłynął w to miejsce" – podkreśliła policja.

Według relacji kobiety towarzyszącej poszkodowanemu, para wędrowała szlakiem po szczycie wzgórza. W pewnym momencie mężczyzna wdrapał się na drzewo rosnące na skarpie, a to złamało się pod jego ciężarem.

Dzięki pomocy policjanta i ratowników medycznych, udało się zabrać rannego mężczyznę z trudno dostępnego miejsca i przenieść na ambulans wodny. Poszkodowany trafił do szpitala. Jak się okazało, w organizmie miał 0,5 promila alkoholu.

Wypadek łodzi

W tym samym dniu, w rejonie cypla Werlasu, policjant stermotorzysta zauważył wywróconą łódź żaglową i ludzi w wodzie.

"Na pokład policyjnej łodzi funkcjonariusz podjął trzech mężczyzn. Według ich relacji do zdarzenia dojść miało na skutek uderzenia silnego bocznego wiatru w żagle, który wywrócił ich łódź. Poszkodowanych mężczyzn przewieziono do przystani wodnej, do której również została odholowana ich łódź" – przekazali policjanci.

Autor: Wojciech Huk