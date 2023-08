"Uwaga‼️ Ze Stadniny koni w Golejewku z padoku uciekło stado koni. Część zwierząt została już wyłapana w rejonie miejscowości Słupia Kapitulną. Zwierzęta były również widziane w okolicach miejscowości Niemarzyn. Apelujemy do kierujących poruszających się w tym rejonie o zachowanie ostrożności!! Istnieje możliwość, że zwierzęta wtargną na drogę. Należy pamiętać że są one wypłoszone i zdenerwowane" - czytamy we wpisie policji.

Reklama

Reklama

Ucieczka koni i szczęśliwe zakończenie

W następnym wpisie na Facebooku policja poinformowała, że wszystkie konie, które uciekły ze stadniny, zostały wyłapane.

"Konie, które uciekły ze Stadniny w Golejewku zostały wyłapane. Zwierzęta są bezpiecznie transportowane do miejsca zakwaterowania" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu.