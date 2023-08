Policjanci ustalili, że 47-latek od wielu lat zbierał i gromadził niewypały i niewybuchy znajdowane w pobliskich lasach. Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji i materiałów wybuchowych oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Grozi mu do ośmiu lat więzienia. W środę (30 sierpnia) na wniosek prokuratora sąd zadecydował, że 47-latek trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie – powiedziała policjantka.

Amunicja z czasów II wojny światowej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę (27 sierpnia) we wsi Smardzewo, w pow. świebodzińskim. Służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów doszło do wybuchu. Kiedy na miejsce dojechali strażacy i policjanci okazało się, że we wskazanym domu nikogo nie ma. W domu funkcjonariusze znaleźli różnego rodzaju amunicję z czasów II wojny światowej oraz substancję wybuchową. Wówczas zarządzono ewakuację sąsiednich domów i wezwano saperów, którzy zajęli się niebezpiecznymi przedmiotami.

W wyniku czynności podjętych przez policjantów 47-latek, który miał doprowadzić do wybuchu, został zatrzymany na terenie jednej z pobliskich posesji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.

autor: Marcin Rynkiewicz