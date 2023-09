We wtorek, środę i czwartek w wielu miejscach w kraju pogoda zaprezentuje cały wachlarz swoich możliwości. Upał, burze, deszcze, a nawet chłód. W kolejne dni lepiej śledzić prognozy i sprawdzać, co szykuje pogoda w najbliższych godzinach. Zjawiska pogodowe mogą nas zaskoczyć. Mimo że mamy połowę września, to zarówno temperatury, jak i inne zjawiska pogodowe będą typowo letnie.