Coraz częściej podchodząc do okienka w aptece słyszymy, że nie ma leku, którego szukamy. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie ma go w kilku najbliższych placówkach i trzeba szukać w odległych częściach miasta lub poza nim. Nie każdy wie, jak poradzić sobie w takiej sytuacji. Jest na to kilka sposobów.